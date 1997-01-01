Старикова Ирина Олеговна
Дипломант международного конкурса «Ритмы планеты», дипломант конкурса классического танца «Блестящие дивертисменты», дипломант фестиваля «Карагод», лауреат фестиваля «Магия танца» победитель конкурса «Игры воображения».
Адреса
Показать адреса на карте
Школа классического балета "Lil Ballerine":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Двинская, 2
- +7 (4212) 602-608
Школа классического балета "Lil Ballerine":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 53 кор. 1
- +7 (4212) 602-608
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Хабаровский Государственный институт искусств и культуры.
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
-
Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
-
Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
-
Стаж 10 летОтзывов: 9Стаж не указанОтзывов: 9
-
Стаж 3 годаОтзывов: 12Стаж не указанОтзывов: 12
Загрузка комментариев...