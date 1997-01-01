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Старикова Ирина Олеговна

Старикова Ирина Олеговна

6.5 Рейтинг
0 Отзывов
Хореография
Стаж не указан
Адреса
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Школа классического балета "Lil Ballerine":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Двинская, 2
  • +7 (4212) 602-608
Школа классического балета "Lil Ballerine":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 53 кор. 1
  • +7 (4212) 602-608
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Хабаровский Государственный институт искусств и культуры.

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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