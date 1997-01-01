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Сташко Денис Юрьевич

Сташко Денис Юрьевич

8.1 Рейтинг
6 Отзывов
Футбол
Стаж 2 года
Адреса
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Детский футбольный клуб «Тигры»:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Краснореченская, 58
  • +7 (999) 088-64-17
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Теория и методика учебно-тренировочного процесса по избранному виду спорта (футбол), АНО "Национальнй Иследовательский Институт" г. Москва.

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Сборная Хабаровска, Чемпионат ДВФО среди учебных заведений, лучший игрок своего амплуа (центральный полузащитник).

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
6 отзывов

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