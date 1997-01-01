Сташко Денис Юрьевич

Адреса
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Детский футбольный клуб «Тигры»:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Краснореченская, 58
- +7 (999) 088-64-17
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Теория и методика учебно-тренировочного процесса по избранному виду спорта (футбол), АНО "Национальнй Иследовательский Институт" г. Москва.
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Сборная Хабаровска, Чемпионат ДВФО среди учебных заведений, лучший игрок своего амплуа (центральный полузащитник).
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
6 отзывов
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Стаж 4 годаОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 16 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 5 летОтзывов: 13Стаж не указанОтзывов: 13
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Стаж 6 летОтзывов: 8Стаж не указанОтзывов: 8
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