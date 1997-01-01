Степанова Елена Сергеевна

Адреса
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Ансамбль русской песни "Марома":
Хабаровск, ул. Световая, 9
- +7 (924) 204-38-64
Фольклорное искусство в ДШИ №5:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Световая, 9
- +7 (4212) 261-609
Информация о преподавателе
Звание
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Образование
- ФГОУ ВПО «Хабаровский государственный институт искусств и культуры», 2009 г. Диплом ВСГ 0102861 Квалификация: «Художественный руководитель вокально-хорового коллектива» Специальность: народное художественное творчество
Курсы повышения квалификации
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Участие в соревнованиях
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Опыт работы
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Титулованные ученики
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0 отзывов
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 20 летОтзывов: 10Стаж не указанОтзывов: 10
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Стаж 31 годОтзывов: 4Стаж не указанОтзывов: 4
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Стаж 33 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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