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Степанова Елена Сергеевна

Степанова Елена Сергеевна

7.0 Рейтинг
0 Отзывов
Музыка
Стаж 12 лет
Адреса
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Ансамбль русской песни "Марома":
Хабаровск, ул. Световая, 9
  • +7 (924) 204-38-64
Фольклорное искусство в ДШИ №5:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Световая, 9
  • +7 (4212) 261-609
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • ФГОУ ВПО «Хабаровский государственный институт искусств и культуры», 2009 г. Диплом ВСГ 0102861 Квалификация: «Художественный руководитель вокально-хорового коллектива» Специальность: народное художественное творчество

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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