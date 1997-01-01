Степанова Татьяна Викторовна
Преподаватель :домра,балалайка,гитара
Адреса
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Обучение игре на гитаре в ДМШ №4:
Хабаровск,
- +7 (4212) 483-542
Инструментальный ансамбль в ДМШ №4:
Хабаровск, Краснофлотский, ул. Руднева, 37
- +7 (4212) 483-542
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- 20 Савичева Альбина Александровна преподаватель скрипка - ДВПИИ (высш.) струнные инструменты - 21 21 21 Савина Инга Владимировна преподаватель фортепиано 1 ХКУИ (среднее профес.), фортепиано студентка 5 курса ХГИИК (заочная форма) 2016 г. ФГБОУ ВО ТОГУ 16 ч. 30 30 22 Спичак Ксения Валентиновна преподаватель хор высшая ХККИ (среднее профес.) хоровое дирижирование, ХГИИК (высш.) хоровое дирижирование 2014 ХККИ, КНОТОК, 72 ч. 2016 г. ФГБОУ ВО ТОГУ 16 ч. 24 24 23 Степанова Татьяна Викторовна преподаватель домра, балалайка, гитара 1 НМУ (среднее профес.) народные инструменты
- БГАМ (высш.), народные инструменты
Курсы повышения квалификации
- 2016 г. ФГБОУ ВО ТОГУ 16 ч.
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 20 летОтзывов: 10Стаж не указанОтзывов: 10
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Стаж 31 годОтзывов: 4Стаж не указанОтзывов: 4
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Стаж 33 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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