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Стоянович Павел Викторович

Стоянович Павел Викторович

10.0 Рейтинг
26 Отзывов
Спорт, Плавание
Стаж 16 лет
Адреса
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Плавание в закрытом бассейне "СКА":
Хабаровск, Центральный, ул. Шевченко, 18
  • +7 (4212) 910-372
  • +7 (4212) 910-277
Информация о преподавателе

Звание

  • КМС по плаванию

Образование

  • Дальневосточная государственная академия физической культуры, специалист по физической культуре и спорту, 2002 г. окончания.

Курсы повышения квалификации

  • В 2010 году прошел курсы повышения квалификации в Хабаровском краевом институте развития образования по программе «Современное состояние и проблемы развития теории и методики спортивной тренировки».

Участие в соревнованиях

  • Победитель и призер Дальневосточного федерального округа по плаванию с 1995-2002гг.

Опыт работы

  • Работает в спортивной школе (олимпийского резерва, комплексной) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА, г. Хабаровск) тренер по плаванию.

Титулованные ученики

  • Подготовил большое количество спортсменов выполнивших взрослые и юношеские спортивные разряды. Есть победители и призеры краевых и муниципальных соревнований.
  • Воспитал 8 кандитатов в мастера спорта.
26 отзывов

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