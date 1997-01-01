Стоянович Павел Викторович
В 2015 году присвоена первая категория тренера-преподавателя. С 2016 года спортивная школа перешла на спортивную подготовку, в связи с этим категория тренера-преподавателя была отменена. В 2016 году приказом Министерства физической культуры и спорта Хабаровского края присвоена квалификационная категория «Спортивный судья первой категории». За отличия в выполнении трудовых обязанностей, продолжительную и безупречную работу в филиале ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА, г. Хабаровск) приказом Министра Обороны Российской Федерации, Павел Викторович награжден медалью «За трудовую доблесть» в 2016 году.
Адреса
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Плавание в закрытом бассейне "СКА":
Хабаровск, Центральный, ул. Шевченко, 18
- +7 (4212) 910-372
- +7 (4212) 910-277
Информация о преподавателе
Звание
- КМС по плаванию
Образование
- Дальневосточная государственная академия физической культуры, специалист по физической культуре и спорту, 2002 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
- В 2010 году прошел курсы повышения квалификации в Хабаровском краевом институте развития образования по программе «Современное состояние и проблемы развития теории и методики спортивной тренировки».
Участие в соревнованиях
- Победитель и призер Дальневосточного федерального округа по плаванию с 1995-2002гг.
Опыт работы
- Работает в спортивной школе (олимпийского резерва, комплексной) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА, г. Хабаровск) тренер по плаванию.
Титулованные ученики
- Подготовил большое количество спортсменов выполнивших взрослые и юношеские спортивные разряды. Есть победители и призеры краевых и муниципальных соревнований.
- Воспитал 8 кандитатов в мастера спорта.
26 отзывов
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Стаж 16 летОтзывов: 42Стаж не указанОтзывов: 42
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Стаж 7 летОтзывов: 170Стаж не указанОтзывов: 170
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Стаж 12 летОтзывов: 193Стаж не указанОтзывов: 193
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Стаж 18 летОтзывов: 33Стаж не указанОтзывов: 33
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