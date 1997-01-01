Стоянович Павел Викторович

В 2015 году присвоена первая категория тренера-преподавателя. С 2016 года спортивная школа перешла на спортивную подготовку, в связи с этим категория тренера-преподавателя была отменена. В 2016 году приказом Министерства физической культуры и спорта Хабаровского края присвоена квалификационная категория «Спортивный судья первой категории». За отличия в выполнении трудовых обязанностей, продолжительную и безупречную работу в филиале ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА, г. Хабаровск) приказом Министра Обороны Российской Федерации, Павел Викторович награжден медалью «За трудовую доблесть» в 2016 году.