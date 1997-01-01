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Стрига Ирина Юрьевна

Стрига Ирина Юрьевна

8.0 Рейтинг
0 Отзывов
Подготовка к школе
Стаж 27 лет
Адреса
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Подготовка к школе в центре «Ступени»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Воронежская, 38А
  • +7 (914) 188-29-18
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Комсомольский Педагогический институт, педагог начального образования, 1986 год

Курсы повышения квалификации

  • Курс по организации предшкольной подготовки, обучение методики "Поющие кубики" у Н.А. Зайцева

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Непрерывный опыт работы педагогом дополнительного образования

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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