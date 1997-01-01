Стрига Ирина Юрьевна

Адреса
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Подготовка к школе в центре «Ступени»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Воронежская, 38А
- +7 (914) 188-29-18
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Комсомольский Педагогический институт, педагог начального образования, 1986 год
Курсы повышения квалификации
- Курс по организации предшкольной подготовки, обучение методики "Поющие кубики" у Н.А. Зайцева
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Непрерывный опыт работы педагогом дополнительного образования
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 6 летОтзывов: 31Стаж не указанОтзывов: 31
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Стаж 22 годаОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 26 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 20 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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