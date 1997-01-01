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Строков Владимир Петрович

Строков Владимир Петрович

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Подготовка водителей
Стаж 38 лет
Адреса
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Подготовка водителей категории В в ДЮЦ "Импульс":
Хабаровск, Железнодорожный, пер. Антенный, 3
  • +7 (4212) 333-848
  • +7 (914) 180-47-22
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Средне-специальное

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Общий стаж работы - 35 лет

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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