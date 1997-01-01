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Ступин Евгений Геннадьевич

Ступин Евгений Геннадьевич

8.5 Рейтинг
8 Отзывов
Футбол, Командные виды спорта
Стаж 6 лет
Адреса
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Секция "Футбол" в академии "ProСтарт":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Бийская, 1
  • +7 (924) 114-04-04
  • +7 (924) 924-44-42
Секция "Футбол" в академии "ProСтарт":
Хабаровск, Центральный, ул. Московская, 6
  • +7 (924) 114-04-04
  • +7 (924) 924-44-42
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Тихоокеанский государственный университет, инженер по специальности "Автомобильные дороги и аэродромы", 2013 г.

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • 2007-2011 кубок дальнего востока по большому футболу
  • 2007-2013 кубок дальнего востока по мини-футболу
  • 2007-2013 студенческая универсиада по футболу и мини-футболу (хабаровский край)
  • 2011- чемпионат России по бейсболу (г. Москва, Химки)
  • 2011-2012 чемпионат приморского края по футболу (г. Владивосток)
  • 2012 - кубок России среди университетов по футболу (г. Сочи)
  • 2013 - первенство России среди команд НСФЛ, зона "дальний восток"
  • 2013 - чемпионат ХКО ОГО ВФСО "Динамо" по мини-футболу среди КФК

Опыт работы

  • С 2016 - по настоящее время - ООО "Посейдон" - региональный менеджер

Титулованные ученики

  • Нет информации
8 отзывов

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