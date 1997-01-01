Ступин Евгений Геннадьевич
Первый взрослый разряд по футболу
Адреса
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Секция "Футбол" в академии "ProСтарт":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Бийская, 1
- +7 (924) 114-04-04
- +7 (924) 924-44-42
Секция "Футбол" в академии "ProСтарт":
Хабаровск, Центральный, ул. Московская, 6
- +7 (924) 114-04-04
- +7 (924) 924-44-42
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Тихоокеанский государственный университет, инженер по специальности "Автомобильные дороги и аэродромы", 2013 г.
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- 2007-2011 кубок дальнего востока по большому футболу
- 2007-2013 кубок дальнего востока по мини-футболу
- 2007-2013 студенческая универсиада по футболу и мини-футболу (хабаровский край)
- 2011- чемпионат России по бейсболу (г. Москва, Химки)
- 2011-2012 чемпионат приморского края по футболу (г. Владивосток)
- 2012 - кубок России среди университетов по футболу (г. Сочи)
- 2013 - первенство России среди команд НСФЛ, зона "дальний восток"
- 2013 - чемпионат ХКО ОГО ВФСО "Динамо" по мини-футболу среди КФК
Опыт работы
- С 2016 - по настоящее время - ООО "Посейдон" - региональный менеджер
Титулованные ученики
- Нет информации
8 отзывов
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Стаж 4 годаОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 16 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 14 летОтзывов: 39Стаж не указанОтзывов: 39
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Стаж 5 летОтзывов: 13Стаж не указанОтзывов: 13
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