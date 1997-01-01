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Ступина Анна

Ступина Анна

7.9 Рейтинг
0 Отзывов
Танцы
Стаж 7 лет
Адреса
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Хип-хоп в академии танца "Fly":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Краснореченская, 94
  • +7 (4212) 931-817 , запись
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Неоконченное высшее Хореографическое отделение ХГИиК.

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • «Танцевальная мозаика» г. Биробиджан.
  • «Тайна. Талант. Виктория» г. Хабаровск (2015 г.)
  • «Танцевальный калейдоскоп» г. Хабаровск (2016 г.)
  • «Ритмы планеты» г. Хабаровск (2016 г.) и др.

Опыт работы

  • МАДОУ №83 г. Хабаровск – хореограф (ритмика, постановка детского танца);
  • Ансамбль современной хореографии «Файер» - хореограф (современная хореография);
  • Студия танца «Таис денс» - хореограф (хип-хоп);
  • ДЮСШ спорткомплекс «Галактика» - хореограф (постановка хореографии с акробатическими элементами).

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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