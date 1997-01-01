Ступина Анна

Адреса
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Хип-хоп в академии танца "Fly":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Краснореченская, 94
- +7 (4212) 931-817 , запись
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Неоконченное высшее Хореографическое отделение ХГИиК.
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- «Танцевальная мозаика» г. Биробиджан.
- «Тайна. Талант. Виктория» г. Хабаровск (2015 г.)
- «Танцевальный калейдоскоп» г. Хабаровск (2016 г.)
- «Ритмы планеты» г. Хабаровск (2016 г.) и др.
Опыт работы
- МАДОУ №83 г. Хабаровск – хореограф (ритмика, постановка детского танца);
- Ансамбль современной хореографии «Файер» - хореограф (современная хореография);
- Студия танца «Таис денс» - хореограф (хип-хоп);
- ДЮСШ спорткомплекс «Галактика» - хореограф (постановка хореографии с акробатическими элементами).
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 6 летОтзывов: 27Стаж не указанОтзывов: 27
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