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Сухарева Ольга Зотовна

Сухарева Ольга Зотовна

9.0 Рейтинг
4 Отзывов
Музыка, Сольфеджио
Стаж 31 год
Адреса
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Секция "Сольфеджио" в ЦЭВД "Отрада":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Юности, 6Б
  • +7 (4212) 362-866
  • +7 (4212) 331-263 , факс
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Среднее специальное .Хоровое дирижирование, дирижер хора, учитель музыки и пения в общеобразовательной школе, преподаватель сольфеджио в музыкальной школе

Курсы повышения квалификации

  • Курсы повышения квалификации в 2014 г.

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Общий стаж работы - 28 лет

Титулованные ученики

  • Нет информации
4 отзыва

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