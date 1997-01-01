Сухарева Ольга Зотовна
ПДО студии общемузыкального развития (педагог по сольфеджио, истории музыки).
Адреса
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Секция "Сольфеджио" в ЦЭВД "Отрада":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Юности, 6Б
- +7 (4212) 362-866
- +7 (4212) 331-263 , факс
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Среднее специальное .Хоровое дирижирование, дирижер хора, учитель музыки и пения в общеобразовательной школе, преподаватель сольфеджио в музыкальной школе
Курсы повышения квалификации
- Курсы повышения квалификации в 2014 г.
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Общий стаж работы - 28 лет
Титулованные ученики
- Нет информации
4 отзыва
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 20 летОтзывов: 10Стаж не указанОтзывов: 10
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Стаж 33 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 47 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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