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Сухорукова Анастасия Сергеевна

Сухорукова Анастасия Сергеевна

6.8 Рейтинг
0 Отзывов
Творчество, ИЗО
Стаж 7 лет
Адреса
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Секция "Изобразительное искусство" в ДШИ №5:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Световая, 9
  • +7 (4212) 261-609
Изобразительно искусство в ДШИ №5:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Световая, 9
  • +7 (4212) 261-609
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Дальневосточный государственный гуманитарный университет, 2012 г. Диплом КЛ № 81205 Квалификация: Художник декоративно-прикладного искусства

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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