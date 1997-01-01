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Сушкова Елена Владимировна

Сушкова Елена Владимировна

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Раннее развитие
Стаж 26 лет
Адреса
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"Мир за моим окном" в ЦВР "Планета взросления":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Краснореченская, 71
  • +7 (4212) 547-015
Клуб "Почемучки" в ЦВР "Планета взросления":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Краснореченская, 71
  • +7 (4212) 547-015
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Комсомольский-на-Амуре государственный педагоги-ка и психология, 1994

Курсы повышения квалификации

  • 72ч., 2015, КНОТОК «Декора-тивно-прикладное искусство как средство сохранения культурного наследия и раз-вития народных художествен-ных промыслов Хабаровского края»;
  • 36ч., 2014, Краевой центр психолого-медико-социального сопровождения

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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