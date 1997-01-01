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Сусин Александр Владимирович

Сусин Александр Владимирович

6.5 Рейтинг
0 Отзывов
Волейбол, Командные виды спорта
Стаж 22 года
Адреса
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Секция волейбол в спортивной школе «Легенда»:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 30Б
  • +7 (4212) 208-501
Секция волейбол в спортивной школе «Легенда»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Воронежская, 49
  • +7 (4212) 208-501
Информация о преподавателе

Звание

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Образование

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Курсы повышения квалификации

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Участие в соревнованиях

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Опыт работы

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Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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