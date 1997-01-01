Светоносов Анатолий Алексеевич
Должность: педагог дополнительного образования .Реализуемая программа: «Школа пилотов»
Адреса
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Школа пилотов в ДЮЦ "Техноспектр":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ломоносова, 2
- +7 (4212) 585-296 , директор/секретарь (факс)
- +7 (4212) 585-297 , методический отдел
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Высшее профессиональное
Курсы повышения квалификации
- 2015 г. – КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития образования» по программе «Проектирование пространства УДОД в условиях введения ФГОС общего образования», 72 часа
- 2017 г. – Профессиональная переподготовка по программе «Педагог дополнительного образования», 254 часа
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 24 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 15 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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