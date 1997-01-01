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Светоносов Анатолий Алексеевич

Светоносов Анатолий Алексеевич

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Творчество, Авиамоделирование
Стаж 29 лет
Адреса
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Школа пилотов в ДЮЦ "Техноспектр":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ломоносова, 2
  • +7 (4212) 585-296 , директор/секретарь (факс)
  • +7 (4212) 585-297 , методический отдел
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Высшее профессиональное

Курсы повышения квалификации

  • 2015 г. – КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития образования» по программе «Проектирование пространства УДОД в условиях введения ФГОС общего образования», 72 часа
  • 2017 г. – Профессиональная переподготовка по программе «Педагог дополнительного образования», 254 часа

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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