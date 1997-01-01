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Тараконовский Юрий Иванович

Тараконовский Юрий Иванович

8.0 Рейтинг
0 Отзывов
Авиамоделирование
Стаж 45 лет
Адреса
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Секция "Авиамоделист" в ДЮЦ "Техноспектр":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ломоносова, 2
  • +7 (4212) 585-296 , директор/секретарь (факс)
  • +7 (4212) 585-297 , методический отдел
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Не оконченное высшее

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Награжден грамотой Министерства образования Хабаровского края Краевое государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Хабаровский краевой центр развития творчества детей и юношества» 2008 г.
  • Почетная грамота Министерства образования Хабаровского края в честь 80-летия детско-юношеского технического движения в Хабаровском крае 2010 г.

Опыт работы

  • более 50 лет

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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