Тараконовский Юрий Иванович
Руководитель кружка. Реализуемая программа: «Авиамоделист», «Ракетомоделирование».
Адреса
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Секция "Авиамоделист" в ДЮЦ "Техноспектр":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ломоносова, 2
- +7 (4212) 585-296 , директор/секретарь (факс)
- +7 (4212) 585-297 , методический отдел
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Не оконченное высшее
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Награжден грамотой Министерства образования Хабаровского края Краевое государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Хабаровский краевой центр развития творчества детей и юношества» 2008 г.
- Почетная грамота Министерства образования Хабаровского края в честь 80-летия детско-юношеского технического движения в Хабаровском крае 2010 г.
Опыт работы
- более 50 лет
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 29 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 28 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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