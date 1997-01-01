Тарасенко Татьяна Николаевна

Адреса
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Отделение "Вокал" в центре "Аллегретто":
Хабаровск, Кировский, ул. Советская, 52
- +7 (4212) 567-610
Клуб "Минипутики" в ЦВР "Планета взросления":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Краснореченская, 71
- +7 (4212) 547-015
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Хабаровское педагогическое училище, дошкольное воспитание, 1985
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
1 отзыв
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 20 летОтзывов: 10Стаж не указанОтзывов: 10
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 31 годОтзывов: 4Стаж не указанОтзывов: 4
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