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Тарасенко Татьяна Николаевна

Тарасенко Татьяна Николаевна

7.0 Рейтинг
1 Отзывов
Музыка, Творчество, Вокал, Раннее развитие
Стаж 28 лет
Адреса
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Отделение "Вокал" в центре "Аллегретто":
Хабаровск, Кировский, ул. Советская, 52
  • +7 (4212) 567-610
Клуб "Минипутики" в ЦВР "Планета взросления":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Краснореченская, 71
  • +7 (4212) 547-015
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Хабаровское педагогическое училище, дошкольное воспитание, 1985

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
1 отзыв

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