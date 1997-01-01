Тарасов Александр Сергеевич

Руководитель стк "ТИТАН" с 2006г . Руководитель скалодрома Caver (ДВГАФК). Руководитель Хабаровской спелеосекции.В сферу деятельности входит: развитие спортивного туризма в рамках клуба и академии, организация и проведение походов, тренировочный процесс и участие в соревнованиях, материальное обеспечение и финансовые вопросы, спортивный рост команды, отчеты, связь с общественностью.