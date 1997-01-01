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Тарасов Александр Сергеевич

Тарасов Александр Сергеевич

7.0 Рейтинг
0 Отзывов
Спорт, Скалолазание
Стаж 13 лет
Адреса
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Скалолазная подготовка в ВПЦ "Взлет":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Радищева, 8Д
  • +7 (4212) 360-099
  • +7 (924) 201-94-42 , директор
  • +7 (914) 400-97-46 , руководитель направления
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Высшее. ДВГАФК '15

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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