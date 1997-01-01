Тарасюк Ирина Михайловна
Преподаватель :домра,балалайка,гитара
Адреса
Показать все Спрятать
Показать адреса на карте
Обучение игре на гитаре в ДМШ №4:
Хабаровск,
- +7 (4212) 483-542
Инструментальный ансамбль в ДМШ №4:
Хабаровск, Краснофлотский, ул. Руднева, 37
- +7 (4212) 483-542
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- КГИИ (высш.), народные инструменты
Курсы повышения квалификации
- 2012 ХККИ, 72 ч
- 2014 ХККИ, ХГИИК, 72 ч
- 2016 г. ФГБОУ ВО ТОГУ 16 ч.
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
-
Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
-
Стаж 20 летОтзывов: 10Стаж не указанОтзывов: 10
-
Стаж 31 годОтзывов: 4Стаж не указанОтзывов: 4
-
Стаж 33 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
Загрузка комментариев...