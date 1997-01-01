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Таташвили Наталья Михайловна

Таташвили Наталья Михайловна

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Подготовка к школе
Стаж 23 года
Адреса
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Подготовка к школе в ЦДТ "Народные ремесла":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 45
  • +7 (4212) 510-806
  • +7 (4212) 510-605
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Высшее

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • 20 лет

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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