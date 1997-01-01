Таташвили Наталья Михайловна
Совместитель. Руководитель студии "Подготовка к школе"
Адреса
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Подготовка к школе в ЦДТ "Народные ремесла":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 45
- +7 (4212) 510-806
- +7 (4212) 510-605
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Высшее
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- 20 лет
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 5 летОтзывов: 31Стаж не указанОтзывов: 31
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Стаж 21 годОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 11 летОтзывов: 11Стаж не указанОтзывов: 11
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Стаж 7 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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