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Телицына Анна Ивановна

Телицына Анна Ивановна

7.8 Рейтинг
0 Отзывов
Школа поворят
Стаж 7 лет
Адреса
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Школа маленьких поварят в школе "Радость":
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
  • +7 (4212) 227-041
  • +7 (4212) 283-281
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Педагогическое училище, г. Комсомольское-на-Амуре
  • Дальневосточный государственный гуманитарный университет

Курсы повышения квалификации

  • Курсы повышения квалификаии по специальности учитель начальных классов, Хабаровский краевой ИРО, г. Хабаровск

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Стаж работы в "Школе Радость": 4 года

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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