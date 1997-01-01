Телицына Анна Ивановна
Заведующая ДЦ "Школа Радость" Педагог Школы маленьких поварят.
Адреса
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Школа маленьких поварят в школе "Радость":
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
- +7 (4212) 227-041
- +7 (4212) 283-281
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Педагогическое училище, г. Комсомольское-на-Амуре
- Дальневосточный государственный гуманитарный университет
Курсы повышения квалификации
- Курсы повышения квалификаии по специальности учитель начальных классов, Хабаровский краевой ИРО, г. Хабаровск
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Стаж работы в "Школе Радость": 4 года
Титулованные ученики
- Нет информации
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