Тен Дмитрий Эдуардович

Адреса
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Картинг в ДЮЦ "Техноспектр":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ломоносова, 2
- +7 (4212) 585-296 , директор/секретарь (факс)
- +7 (4212) 585-297 , методический кабинет
- +7 (924) 319-23-17 , тренер
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Высшее профессиональное
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Общий стаж: 02 года 10 мес Стаж работы по специальности: 11 мес 25 дн.
Титулованные ученики
- Нет информации
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