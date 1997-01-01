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Тен Дмитрий Эдуардович

Тен Дмитрий Эдуардович

7.3 Рейтинг
0 Отзывов
Картинг
Стаж 6 лет
Адреса
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Картинг в ДЮЦ "Техноспектр":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ломоносова, 2
  • +7 (4212) 585-296 , директор/секретарь (факс)
  • +7 (4212) 585-297 , методический кабинет
  • +7 (924) 319-23-17 , тренер
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Высшее профессиональное

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Общий стаж: 02 года 10 мес Стаж работы по специальности: 11 мес 25 дн.

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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