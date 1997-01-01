Тереньтьев Виктор Евгеньевич

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Информация о преподавателе
Звание
- Кандидат в мастера спорта России
Образование
- ДВГАФК по специальности «Специалист по физической культуре и спорту»
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- 1- место по Хабаровску (Неоднократно), 1- место по Хабаровскому краю (неоднократно), 1 место по ДФО ( неоднократно).
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Труханов А.А., 15 лет, 1-е место в первенстве Хабаровска, 2-е место первенства Хабаровского края
- Бужурак Р.Л. 15 лет 1-е место в первенстве Хабаровска, 2-е место первенства Хабаровского края
- Давыдов Я.В. 13 лет 1-е место в первенстве Хабаровска, 2-е место первенства Хабаровского края
62 отзыва
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Стаж 16 летОтзывов: 42Стаж не указанОтзывов: 42
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Стаж 16 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 18 летОтзывов: 33Стаж не указанОтзывов: 33
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Стаж 12 летОтзывов: 23Стаж не указанОтзывов: 23
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