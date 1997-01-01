Секции
Хабаровск
Хабаровск Владивосток
Кружки и секции Преподаватели
Тереньтьев Виктор Евгеньевич

Тереньтьев Виктор Евгеньевич

9.4 Рейтинг
62 Отзывов
Спорт, Бокс
Стаж 11 лет
Адреса
Показать адреса на карте
Секция бокса "12 Унций":
Хабаровск, Краснофлотский, кв-л Энергетик, 11
  • +7 (4212) 781-027
Информация о преподавателе

Звание

  • Кандидат в мастера спорта России

Образование

  • ДВГАФК по специальности «Специалист по физической культуре и спорту»

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • 1- место по Хабаровску (Неоднократно), 1- место по Хабаровскому краю (неоднократно), 1 место по ДФО ( неоднократно).

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Труханов А.А., 15 лет, 1-е место в первенстве Хабаровска, 2-е место первенства Хабаровского края
  • Бужурак Р.Л. 15 лет 1-е место в первенстве Хабаровска, 2-е место первенства Хабаровского края
  • Давыдов Я.В. 13 лет 1-е место в первенстве Хабаровска, 2-е место первенства Хабаровского края
62 отзыва

Загрузка комментариев...

Похожие преподаватели