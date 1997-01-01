Терёшкина Валентина

С 4 до 12 лет занималась русскими народными танцами и классической хореографией в ансамблях «Радость» и «Красная вишенка». С 12 начала заниматься джаз-фанком в студии "Positive", в 16 лет продолжила заниматься им же в студии танца "Резонанс". Кроме джаз-фанка, так же занималась такими направлениями, как хип-хоп, тверк и вог.
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Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Мастер-класс – ADAM (проект «Танцы» на ТНТ), 2015 г.
- Мастер-класс– Алиса Доценко (проект «Танцы» на ТНТ), 2016 г.
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Академия танца FLY, 2017 г. - по настоящее время.
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 6 летОтзывов: 27Стаж не указанОтзывов: 27
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