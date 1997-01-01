Терёшкина Валентина

С 4 до 12 лет занималась русскими народными танцами и классической хореографией в ансамблях «Радость» и «Красная вишенка». С 12 начала заниматься джаз-фанком в студии "Positive", в 16 лет продолжила заниматься им же в студии танца "Резонанс". Кроме джаз-фанка, так же занималась такими направлениями, как хип-хоп, тверк и вог.