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Терёшкина Валентина

Терёшкина Валентина

7.2 Рейтинг
0 Отзывов
Танцы
Стаж 3 года
Адреса
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Dance mix  в академии танца "Fly":
Хабаровск, ул. Краснореченская, 94
  • +7 (4212) 931-817
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Мастер-класс – ADAM (проект «Танцы» на ТНТ), 2015 г.
  • Мастер-класс– Алиса Доценко (проект «Танцы» на ТНТ), 2016 г.

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Академия танца FLY, 2017 г. - по настоящее время.

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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