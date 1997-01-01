Тхоржевская Ирина Николаевна
Преподаваемые дисциплины : фортепиано
Адреса
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Секция "Музыкальный инструмент" в ДШИ №6:
Хабаровск, Железнодорожный, пер. Пилотов, 1
- +7 (4212) 372-016
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Среднее, Хабаровское училище искусств, 1982 г.
Курсы повышения квалификации
- "Подготовка учащихся к выступлению на международном конкурсе", ХККИ, 2016 г.
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
2 отзыва
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 20 летОтзывов: 10Стаж не указанОтзывов: 10
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Стаж 33 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 31 годОтзывов: 4Стаж не указанОтзывов: 4
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