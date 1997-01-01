Тимкин Алексей Алексеевич
Тренер-преподаватель.Квалификационная категория :первая.
Адреса
Показать адреса на карте
ОФП в ДЮСШ "Самбо 90":
Хабаровск, Краснофлотский, пер. Матросский, 3А
- +7 (4212) 429-152
- +7 (4212) 376-469
- +7 (4212) 376-470
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Высшее образование
Курсы повышения квалификации
- КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития образования», 2010 год
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
2 отзыва
-
Стаж 16 летОтзывов: 42Стаж не указанОтзывов: 42
-
Стаж 16 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
-
Стаж 18 летОтзывов: 33Стаж не указанОтзывов: 33
-
Стаж 12 летОтзывов: 23Стаж не указанОтзывов: 23
Загрузка комментариев...