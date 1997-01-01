Секции
Хабаровск
Хабаровск Владивосток
Кружки и секции Преподаватели
Тимкин Алексей Алексеевич

Тимкин Алексей Алексеевич

7.5 Рейтинг
2 Отзывов
Спорт, Общая физическая подготовка, Борьба самбо
Стаж 34 года
Адреса
Показать адреса на карте
ОФП в ДЮСШ "Самбо 90":
Хабаровск, Краснофлотский, пер. Матросский, 3А
  • +7 (4212) 429-152
  • +7 (4212) 376-469
  • +7 (4212) 376-470
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Высшее образование

Курсы повышения квалификации

  • КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития образования», 2010 год

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
2 отзыва

Загрузка комментариев...

Похожие преподаватели