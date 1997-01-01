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Ткаченко Алексей Владимирович

Ткаченко Алексей Владимирович

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Музыка, Гитара
Стаж 12 лет
Адреса
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Школа игры на гитаре:
Хабаровск, Центральный, ул. Дикопольцева, 47
  • +7 (914) 204-43-87
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Хабаровский Краевой Колледж Искусств.

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Призёр III дальневосточного музыкального фестиваля (2-ое место).

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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