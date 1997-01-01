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Ткаченко Олег Валерьевич

Ткаченко Олег Валерьевич

7.5 Рейтинг
2 Отзывов
Смешанные единоборства
Стаж 33 года
Адреса
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Федерация смешанных Боевых искусств России:
Хабаровск, ул. Советская, 1а
  • +7 (999) 792-44-31
  • +7 (924) 111-17-77
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Школа тайского бокса в Патайе и Бангкоке

Участие в соревнованиях

  • Чемпион России по кикбоксингу

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
2 отзыва

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