Ткаченко Олег Валерьевич

Адреса
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Федерация смешанных Боевых искусств России:
Хабаровск, ул. Советская, 1а
- +7 (999) 792-44-31
- +7 (924) 111-17-77
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Школа тайского бокса в Патайе и Бангкоке
Участие в соревнованиях
- Чемпион России по кикбоксингу
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
2 отзыва
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Стаж 17 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 10 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 17 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 5 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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