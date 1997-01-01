Толстых Эдуард Владимирович

Адреса
Показать адреса на карте
Секция "Белая ладья" в ЦЭВД "Отрада":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Юности, 6Б
- +7 (4212) 362-866
- +7 (4212) 331-263 , факс
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Высшее.Народные инструменты (баян), преподаватель музыкальной школы по классу баяна, артист оркестра, художественное творчество, руководитель оркестра и ансамбля народных инструментов, преподаватель
Курсы повышения квалификации
- Курсы повышения квалификации в 2015 г.
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- 18 лет
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
-
Стаж 42 годаОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
-
Стаж 12 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
-
Стаж 7 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
-
Стаж 7 летОтзывов: 4Стаж не указанОтзывов: 4
Загрузка комментариев...