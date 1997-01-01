Томских Александра Александровна

Руководитель вокального ансамбля «Соловушка», реализующий данную программу, имеет специальное музыкально-педагогическим образование, владеет навыками и приёмами организации музыкальных занятий, знает физиологию и психологию детского возраста.
Адреса
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Секция «ГолосОК» в ДЮЦ «Восхождение»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
- +7 (4212) 383-987
- +7 (4212) 389-621
Информация о преподавателе
Звание
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Образование
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Курсы повышения квалификации
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Участие в соревнованиях
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Титулованные ученики
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 12 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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