Трубицына Татьяна
Начинала обычным помощником организатора в пришкольном лагере. Каждое лето уезжала работать в детские лагеря,сначала как вожатый,затем воспитатель. С детьми мне всегда было интересно! Обучая их, многому учишься и сам.
Адреса
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Курс "Бэби-класс II" в Бэби-клубе:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 89
- +7 (914) 544-44-45
- +7 (4212) 774-445
Курс "Бэби-класс II" в Бэби-клубе:
Хабаровск, Индустриальный, пер. Фабричный, 2А
- +7 (914) 544-44-08
- +7 (4212) 774-408
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Уральский Государственный Университет по специальности «Финансы и кредит»
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Призер Кубка губернатора по спортивным бальным танцам
Опыт работы
- На протяжении 1,5 лет являлась руководителем и хореографом детского коллектива эстрадного танца и современной хореографии «ФИЕСТА»
Титулованные ученики
- Нет информации
11 отзывов
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Стаж 7 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 5 летОтзывов: 31Стаж не указанОтзывов: 31
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Стаж 23 годаОтзывов: 8Стаж не указанОтзывов: 8
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Стаж 21 годОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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