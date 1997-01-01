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Трубицына Татьяна

Трубицына Татьяна

8.0 Рейтинг
11 Отзывов
Подготовка к школе, Раннее развитие
Стаж 11 лет
Адреса
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Курс "Бэби-класс II" в Бэби-клубе:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 89
  • +7 (914) 544-44-45
  • +7 (4212) 774-445
Курс "Бэби-класс II" в Бэби-клубе:
Хабаровск, Индустриальный, пер. Фабричный, 2А
  • +7 (914) 544-44-08
  • +7 (4212) 774-408
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Уральский Государственный Университет по специальности «Финансы и кредит»

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Призер Кубка губернатора по спортивным бальным танцам

Опыт работы

  • На протяжении 1,5 лет являлась руководителем и хореографом детского коллектива эстрадного танца и современной хореографии «ФИЕСТА»

Титулованные ученики

  • Нет информации
11 отзывов

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