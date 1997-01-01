Труфанов Александр Федорович
Старший тренер отделения спортивного ориентирования .Высшая квалификационная категория по должности тренер-преподаватель, отличник ФКиС, медаль 80 лет ГОСКОМСПОРТУ России.
Адреса
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Спортивное ориентирование в ДЮСШ "Лидер":
Хабаровск, Центральный, ул. Запарина, 87
- +7 (4212) 912-091
Информация о преподавателе
Звание
- Мастер спорта СССР
Образование
- Высшее образование
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 16 летОтзывов: 42Стаж не указанОтзывов: 42
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Стаж 16 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 18 летОтзывов: 33Стаж не указанОтзывов: 33
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Стаж 12 летОтзывов: 23Стаж не указанОтзывов: 23
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