Тучинская Екатерина Александровна
Педагог-организатор, школа дорожных наук
Адреса
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"Радуга детства" в ЦВР "Планета взросления":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Краснореченская, 71
- +7 (4212) 547-015
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Комсомольский –на-Амуре государственный педагоги-ческий университет, психо-логия, 2004
Курсы повышения квалификации
- 142ч., 2013, ХК ИРО «Проек-тирование образовательного пространства УДОД в услови-ях введения федеральных го-сударственных образователь-ных стандартов (ФГОС) об-щего образования»;
- 16ч., 2015, ХК ИРО «Повы-шение профессиональной компетентности педагогов дополнительного образова-ния»
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 24 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 15 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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