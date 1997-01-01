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Тучинская Екатерина Александровна

Тучинская Екатерина Александровна

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Творчество, Раннее развитие
Стаж 14 лет
Адреса
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"Радуга детства" в ЦВР "Планета взросления":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Краснореченская, 71
  • +7 (4212) 547-015
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Комсомольский –на-Амуре государственный педагоги-ческий университет, психо-логия, 2004

Курсы повышения квалификации

  • 142ч., 2013, ХК ИРО «Проек-тирование образовательного пространства УДОД в услови-ях введения федеральных го-сударственных образователь-ных стандартов (ФГОС) об-щего образования»;
  • 16ч., 2015, ХК ИРО «Повы-шение профессиональной компетентности педагогов дополнительного образова-ния»

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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