Туманова Евгения Степановна

Адреса
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ВМС «Звездочки» в ДК Профсоюзов:
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
- +7 (4212) 328-264
- +7 (4212) 325-807
- +7 (914) 540-02-17
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Хабаровский Государственный Институт Искусств и культуры 1972 г.
Курсы повышения квалификации
- Неоднократно проходила курсы повышения квалификации, г. Минск, г. Хабаровск.
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- С 1972 года по 2021 г. – 49 лет работы с детьми в разных должностях, в том числе зав. Отделом по эстетическому воспитанию «Школа радости», руководитель вокально-музыкальной студии «Звездочки».
Титулованные ученики
- Участие коллектива «Звездочки» в международных конкурсах в г. Харбин, г. Хабаровск, в г. Владивосток и в др.
0 отзывов
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Стаж 28 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 34 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 48 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 34 годаОтзывов: 5Стаж не указанОтзывов: 5
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