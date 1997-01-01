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Туманова Евгения Степановна

Туманова Евгения Степановна

8.5 Рейтинг
0 Отзывов
Музыка, Вокал
Стаж 49 лет
Адреса
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ВМС «Звездочки» в ДК Профсоюзов:
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
  • +7 (4212) 328-264
  • +7 (4212) 325-807
  • +7 (914) 540-02-17
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Хабаровский Государственный Институт Искусств и культуры 1972 г.

Курсы повышения квалификации

  • Неоднократно проходила курсы повышения квалификации, г. Минск, г. Хабаровск.

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • С 1972 года по 2021 г. – 49 лет работы с детьми в разных должностях, в том числе зав. Отделом по эстетическому воспитанию «Школа радости», руководитель вокально-музыкальной студии «Звездочки».

Титулованные ученики

  • Участие коллектива «Звездочки» в международных конкурсах в г. Харбин, г. Хабаровск, в г. Владивосток и в др.
0 отзывов

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