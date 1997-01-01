Турсукова Марина Геннадьевна

Адреса
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Академический вокал в ДШИ №7:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Союзная, 76
- +7 (4212) 545-135 , вахта
- +7 (4212) 546-864 , директор
Эстрадный вокал в ДШИ №7:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Союзная, 76
- +7 (4212) 545-135 , вахта
- +7 (4212) 546-864 , директор
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- ХГИИК (высшее)
Курсы повышения квалификации
- ХККИ.Проблемы вокально-хорового воспитания в ДШИ
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 20 летОтзывов: 10Стаж не указанОтзывов: 10
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Стаж 31 годОтзывов: 4Стаж не указанОтзывов: 4
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Стаж 33 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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