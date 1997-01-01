Ульянов Илья Автандилович
Первый на Дальнем Востоке организатор множества мероприятий, популяризирующих стрельбу из лука и метание ножей, как вид спорта и развлечения.
Адреса
Показать адреса на карте
Секция стрельбы из лука в клубе "Арчер Мастер":
Хабаровск, Краснофлотский, ул. Тихоокеанская, 169
- +7 (924) 200-83-40 , запись, справка
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Краевой турнир по стрельбе из лука в г. Комсомольск на Амуре (3-е место)
- Китайско-Российский чемпионат по стрельбе из лука в г. Суйфеньхэ (квалификация)
Опыт работы
- :С 2013 года - обучение различным техникам стрельбы из лука (как любительской, так и спортивной) и метания ножей, взрослых и детей.
- Анастасия Галушко (4 первых места в различных турнирах среди юниоров).
Титулованные ученики
- Тамара Устинова (2 первых места)
0 отзывов
-
Стаж 9 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
-
Стаж не указанОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
Загрузка комментариев...