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Ульянов Илья Автандилович

Ульянов Илья Автандилович

7.8 Рейтинг
0 Отзывов
Стрельба из лука
Стаж 7 лет
Адреса
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Секция стрельбы из лука в клубе "Арчер Мастер":
Хабаровск, Краснофлотский, ул. Тихоокеанская, 169
  • +7 (924) 200-83-40 , запись, справка
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Краевой турнир по стрельбе из лука в г. Комсомольск на Амуре (3-е место)
  • Китайско-Российский чемпионат по стрельбе из лука в г. Суйфеньхэ (квалификация)

Опыт работы

  • :С 2013 года - обучение различным техникам стрельбы из лука (как любительской, так и спортивной) и метания ножей, взрослых и детей.
  • Анастасия Галушко (4 первых места в различных турнирах среди юниоров).

Титулованные ученики

  • Тамара Устинова (2 первых места)
0 отзывов

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