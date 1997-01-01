Секции
Хабаровск
Хабаровск Владивосток
Кружки и секции Преподаватели
Ваниватова Александра Станиславовна

Ваниватова Александра Станиславовна

6.0 Рейтинг
0 Отзывов
Психология
Стаж не указан
Адреса
Показать адреса на карте
«Школа социального успеха» в ДЮЦ «Восхождение»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
  • +7 (4212) 383-987
  • +7 (4212) 389-621
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

Загрузка комментариев...