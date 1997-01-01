Василенко Анастасия

Обучаясь в университете, своё предпочтение я отдавала детской психологии. Проходила практику с детьми младшего школьного возраста, с дошкольниками с различными психологическими заболеваниями. Тогда я поняла, что мне нравится работать с детьми и работу нужно искать соответствующую.