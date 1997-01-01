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Васюта Людмила Васильевна

Васюта Людмила Васильевна

8.0 Рейтинг
0 Отзывов
Музыка, Гитара
Стаж 43 года
Адреса
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Секция "Музыкальный инструмент" в ДМШ №1:
Хабаровск, Центральный, ул. Гоголя, 25
  • +7 (4212) 304-576
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Хабаровское училище искусств (преподаватель ДШИ)

Курсы повышения квалификации

  • 2010, февраль (№30) Краевой колледж (преподавание гитары)

Участие в соревнованиях

  • Награждена Благодарностью Министерства культуры РФ.
  • ауреат Городского конкурса «Профессия наша дерзанье и поиск, горенье и творчество – все для людей» в номинации «Лучший педагог дополнительного образования детей» (2012).

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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