Вечёрка Любовь Борисовна
Секретарь руководителя, председатель совета трудового коллектива и профсоюзного комитета центра. Работает в МАОУ ДОД ЦДТ «Народные ремёсла» с момента открытия. Администрирует кадровую политику в Центре.
Адреса
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Лепка в ЦДТ "Народные ремесла":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 45
- +7 (4212) 510-806
- +7 (4212) 510-605
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Образование Среднее специальное
Курсы повышения квалификации
- Курсы – 2016 год
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- 25 лет
Титулованные ученики
- Нет информации
1 отзыв
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 24 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 15 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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