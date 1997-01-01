Секции
Хабаровск
Хабаровск Владивосток
Кружки и секции Преподаватели
Вечёрка Любовь Борисовна

Вечёрка Любовь Борисовна

8.0 Рейтинг
1 Отзывов
Творчество
Стаж 26 лет
Адреса
Показать адреса на карте
Лепка в ЦДТ "Народные ремесла":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 45
  • +7 (4212) 510-806
  • +7 (4212) 510-605
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Образование Среднее специальное

Курсы повышения квалификации

  • Курсы – 2016 год

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • 25 лет

Титулованные ученики

  • Нет информации
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Похожие преподаватели