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Верхолат Елена

Верхолат Елена

7.0 Рейтинг
0 Отзывов
Танцы, Модельные курсы
Стаж 21 год
Адреса
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Дальневосточный театр моды «Школа таланта»:
Хабаровск, Центральный, ул. Дикопольцева, 12
  • +7 (924) 213-96-56
Дальневосточный театр моды «Школа моделей»:
Хабаровск, Центральный, ул. Дикопольцева, 12
  • +7 (924) 213-96-56
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Доцент кафедры хореографии ХГИИК

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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