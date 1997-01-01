Секции
Хабаровск
Хабаровск Владивосток
Кружки и секции Преподаватели
Вильготский Вячеслав Евгеньевич

Вильготский Вячеслав Евгеньевич

9.0 Рейтинг
2 Отзывов
Шахматы
Стаж 12 лет
Адреса
Показать адреса на карте
Шахматы в ЦДТ "Народные ремесла":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 45
  • +7 (4212) 510-806
  • +7 (4212) 510-605
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Высшее педагогическое,1989г

Курсы повышения квалификации

  • Курсы переподготовки -2015 г

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • 9 лет

Титулованные ученики

  • Нет информации
2 отзыва

Загрузка комментариев...

Похожие преподаватели