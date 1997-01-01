Вильготский Вячеслав Евгеньевич

Адреса
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Шахматы в ЦДТ "Народные ремесла":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 45
- +7 (4212) 510-806
- +7 (4212) 510-605
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Высшее педагогическое,1989г
Курсы повышения квалификации
- Курсы переподготовки -2015 г
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- 9 лет
Титулованные ученики
- Нет информации
2 отзыва
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Стаж 42 годаОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 7 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 7 летОтзывов: 4Стаж не указанОтзывов: 4
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Стаж 6 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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