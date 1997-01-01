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Винокуров Станислав Витальевич

Винокуров Станислав Витальевич

6.0 Рейтинг
0 Отзывов
Карате, Боевые искусства
Стаж не указан
Адреса
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Кёкусинкай каратэ в СК «Тайгер»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Герасимова, 32
  • +7 (914) 540-72-36
Кёкусинкай каратэ в СК «Тайгер»:
Хабаровск, Центральный, ул. Красина, 7
  • +7 (914) 183-80-43
Информация о преподавателе

Звание

  • Мастер боевых искусств России

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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