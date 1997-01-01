Винокуров Станислав Витальевич
Председатель спортивного клуба "Тайгер", полпред ФКР по Дальневосточному округу, черный пояс VI дан.
Адреса
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Кёкусинкай каратэ в СК «Тайгер»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Герасимова, 32
- +7 (914) 540-72-36
Кёкусинкай каратэ в СК «Тайгер»:
Хабаровск, Центральный, ул. Красина, 7
- +7 (914) 183-80-43
Информация о преподавателе
Звание
- Мастер боевых искусств России
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 12 летОтзывов: 23Стаж не указанОтзывов: 23
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Стаж не указанОтзывов: 157Стаж не указанОтзывов: 157
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Стаж 6 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж не указанОтзывов: 130Стаж не указанОтзывов: 130
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