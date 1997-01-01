Владимиров Дмитрий Иванович
Педагог дополнительного образования совместитель «Дополнительная общеобразовательная обще развивающая программа «Лесовичок».Мастер лозоплетения.
Адреса
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Секция "Лесовичок" в ЦДТ "Народные ремесла":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 45
- +7 (4212) 510-806
- +7 (4212) 510-605
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Высшее педагогическое,1976 Учитель средней школы
Курсы повышения квалификации
- 2-я квалификационная категория курсы - 2014 г.
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Общий стаж работы 48 лет, стаж работы по специальности -37 лет.
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 24 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 15 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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