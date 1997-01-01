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Власенко Юлия Сергеевна

Власенко Юлия Сергеевна

8.0 Рейтинг
0 Отзывов
Английский язык, Театр
Стаж 11 лет
Адреса
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Театральная студия на английском в «Grouth Club»:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Фурманова, 2
  • +7 (924) 118-15-43 , Юлия Сергеевна
Английский язык в центре развития "Grouth Club":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Фурманова, 2
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Дальневосточный Государственный Гуманитарный Университет (ПИТОГУ), специальность лингвист –преподаватель немецкого и английского языков, 2008 г. окончания.
  • ХГИИК (Хабаровский Государственный Институт Искусств и Культуры), специальность режиссер-преподаватель театрализованных представлений и праздников, 2014 г. окончания.

Курсы повышения квалификации

  • Повышение квалификации по специальности лингвист-преподаватель по теме «преподавание иностранных языков»,
  • Повышение квалификации по специальности режиссер-преподаватель по теме «календарно-обрядовые праздники, традиции и современность» народных праздников»
  • Курсы по изготовлению кукол для кукольного театра.

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • МБОУ СОШ № 29 педагог иностранных языков, классный руководитель, 2008 г.
  • МБОУ СОШ №49 им.героев Даманцев, педагог немецкого и английского языков, классный руководитель, с 2009 – 2013 гг.
  • Работа в Германии 2 месяца (2012 год)
  • КГБОУ СПО «Дальневосточный Государственный Межрегиональный Индустриально-Экономический колледж», преподаватель иностранных языков 2013-2014 гг.
  • МБОУ НОШ «Первые шаги», преподаватель английского языка, 2014-2015 гг.
  • МБОУ СОШ № 6, преподаватель английского языка, 2015-2016 гг.
  • ДЮЦ «Поиск», педагог по тренингам и мультстудии для детей, 2017 г.
  • МАДОУ детский сад № 156, педагог театральной студии для детей, 2017-2018 гг.

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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