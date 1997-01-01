Власенко Юлия Сергеевна
Имеет следующие награды: 1) свидетельство за подготовку участника к краевой олимпиаде по иностранному языку среди студентов проф. образовательных организаций, 2014 г. 2) грамота за подготовку призеров в городском конкурсе «Летний экспресс» 2015 г. 3) диплом организатора 4 Всероссийской предметной олимпиады в МБОУ СОШ «Первые шаги» (английский язык, русский язык, окружающий мир и т.д.). 4) участие в фестивале социальной рекламы «25 кадр» 2015 г (мультстудия рисованных мультфильмов) с рисованным мультфильмом. 5) грамота педагогу доп.образования за участие в природоохранной акции «Сохраним хозяина Дальневосточной Тайги».
Адреса
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Театральная студия на английском в «Grouth Club»:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Фурманова, 2
- +7 (924) 118-15-43 , Юлия Сергеевна
Английский язык в центре развития "Grouth Club":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Фурманова, 2
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Дальневосточный Государственный Гуманитарный Университет (ПИТОГУ), специальность лингвист –преподаватель немецкого и английского языков, 2008 г. окончания.
- ХГИИК (Хабаровский Государственный Институт Искусств и Культуры), специальность режиссер-преподаватель театрализованных представлений и праздников, 2014 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
- Повышение квалификации по специальности лингвист-преподаватель по теме «преподавание иностранных языков»,
- Повышение квалификации по специальности режиссер-преподаватель по теме «календарно-обрядовые праздники, традиции и современность» народных праздников»
- Курсы по изготовлению кукол для кукольного театра.
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- МБОУ СОШ № 29 педагог иностранных языков, классный руководитель, 2008 г.
- МБОУ СОШ №49 им.героев Даманцев, педагог немецкого и английского языков, классный руководитель, с 2009 – 2013 гг.
- Работа в Германии 2 месяца (2012 год)
- КГБОУ СПО «Дальневосточный Государственный Межрегиональный Индустриально-Экономический колледж», преподаватель иностранных языков 2013-2014 гг.
- МБОУ НОШ «Первые шаги», преподаватель английского языка, 2014-2015 гг.
- МБОУ СОШ № 6, преподаватель английского языка, 2015-2016 гг.
- ДЮЦ «Поиск», педагог по тренингам и мультстудии для детей, 2017 г.
- МАДОУ детский сад № 156, педагог театральной студии для детей, 2017-2018 гг.
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 13 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 13 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 37 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 8 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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