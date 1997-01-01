Власенко Юлия Сергеевна

Имеет следующие награды: 1) свидетельство за подготовку участника к краевой олимпиаде по иностранному языку среди студентов проф. образовательных организаций, 2014 г. 2) грамота за подготовку призеров в городском конкурсе «Летний экспресс» 2015 г. 3) диплом организатора 4 Всероссийской предметной олимпиады в МБОУ СОШ «Первые шаги» (английский язык, русский язык, окружающий мир и т.д.). 4) участие в фестивале социальной рекламы «25 кадр» 2015 г (мультстудия рисованных мультфильмов) с рисованным мультфильмом. 5) грамота педагогу доп.образования за участие в природоохранной акции «Сохраним хозяина Дальневосточной Тайги».