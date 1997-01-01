Власюк Марина Викторовна
Педагог дополнительного образования,«Сюрприз 2»
Адреса
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«Художественное слово» в ДЮЦ «Восхождение»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
- +7 (4212) 383-987
- +7 (4212) 389-621
"Школа человеческих чувств" в ДЮЦ "Восхождение":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
- +7 (4212) 383-987 , вахта
- +7 (4212) 389-622 , директор
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Высшее Непедагогическое . Хабаровский государственный институт культуры, 1983г. Специальность - «Культурно - просветительная работа» . Квалификация – «Культпросветработник, организатор массовых праздников»
Курсы повышения квалификации
- 2013г. ХГИИиК, «Пластика и хореография в театрализованных представлениях и праздниках», 72ч.
- 2013г. УМЦ КНОТОК, « Практические а спекты деятельности режиссера любительского театра» 72ч.
- 2014г. ХК ИРО « Проектирование образовательного пространства УДОД в условиях введения федеральных государственных стандартов (ФГОС) общего образования» 116ч
- 2016 г., КГБОУ ДПО ХК ИРО, «Театральная педагогика как средство создания развивающей образовательной среды», 36 часов
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Общий: 33 года
- Педагогический: 32 года
- В ДЮЦ "Восхождение" : 17 лет
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 24 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 15 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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