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Власюк Марина Викторовна

Власюк Марина Викторовна

8.0 Рейтинг
0 Отзывов
Творчество
Стаж 35 лет
Адреса
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«Художественное слово» в ДЮЦ «Восхождение»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
  • +7 (4212) 383-987
  • +7 (4212) 389-621
"Школа человеческих чувств" в ДЮЦ "Восхождение":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
  • +7 (4212) 383-987 , вахта
  • +7 (4212) 389-622 , директор
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Высшее Непедагогическое . Хабаровский государственный институт культуры, 1983г. Специальность - «Культурно - просветительная работа» . Квалификация – «Культпросветработник, организатор массовых праздников»

Курсы повышения квалификации

  • 2013г. ХГИИиК, «Пластика и хореография в театрализованных представлениях и праздниках», 72ч.
  • 2013г. УМЦ КНОТОК, « Практические а спекты деятельности режиссера любительского театра» 72ч.
  • 2014г. ХК ИРО « Проектирование образовательного пространства УДОД в условиях введения федеральных государственных стандартов (ФГОС) общего образования» 116ч
  • 2016 г., КГБОУ ДПО ХК ИРО, «Театральная педагогика как средство создания развивающей образовательной среды», 36 часов

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Общий: 33 года
  • Педагогический: 32 года
  • В ДЮЦ "Восхождение" : 17 лет

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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