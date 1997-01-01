Водолажская Юлия Алексеевна
Член юношеской сборной России 2007-2008 гг. Сертификаты: грудничковое плавание, аквааэробика, пилатес.
Адреса
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Грудничковое плавание в школе «Лидер»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Машинистов, 50
- +7 (4212) 614-005
- +7 (914) 771-47-96
Плавание в школе «Лидер»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Машинистов, 50
- +7 (4212) 614-005
- +7 (914) 771-47-96
Информация о преподавателе
Звание
- Мастер Спорта по плаванию
Образование
- ХГУЭиП 2016 г.,
- Магистратура ДВГАФК, 2019 г.
Курсы повышения квалификации
- Курсы повышения квалификации : Плавание по системе Tptal Immersion 2014г. ФК Наутилус
Участие в соревнованиях
- Чемпион и рекордсмен краевых и ДВ соревнований по плаванию.
- Победитель и призёр первенств России.
- Финалист чемпионатов России,призёр чемпионата России среди ВУЗов.
- Многократный победитель и призёр соревнований по плаванию в ледяной воде.
- Многократный победитель и призёр международных соревнований и экстремальных заплывов.
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Чемпионы и призеры городских соревнований по плаванию ФК Наутилус.
170 отзывов
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Стаж 16 летОтзывов: 42Стаж не указанОтзывов: 42
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Стаж 16 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 12 летОтзывов: 193Стаж не указанОтзывов: 193
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Стаж 18 летОтзывов: 33Стаж не указанОтзывов: 33
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