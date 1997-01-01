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Водолажская Юлия Алексеевна

Водолажская Юлия Алексеевна

10.0 Рейтинг
170 Отзывов
Плавание
Стаж 7 лет
Адреса
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Грудничковое плавание в школе «Лидер»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Машинистов, 50
  • +7 (4212) 614-005
  • +7 (914) 771-47-96
Плавание в школе «Лидер»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Машинистов, 50
  • +7 (4212) 614-005
  • +7 (914) 771-47-96
Информация о преподавателе

Звание

  • Мастер Спорта по плаванию

Образование

  • ХГУЭиП 2016 г.,
  • Магистратура ДВГАФК, 2019 г.

Курсы повышения квалификации

  • Курсы повышения квалификации : Плавание по системе Tptal Immersion 2014г. ФК Наутилус

Участие в соревнованиях

  • Чемпион и рекордсмен краевых и ДВ соревнований по плаванию.
  • Победитель и призёр первенств России.
  • Финалист чемпионатов России,призёр чемпионата России среди ВУЗов.
  • Многократный победитель и призёр соревнований по плаванию в ледяной воде.
  • Многократный победитель и призёр международных соревнований и экстремальных заплывов.

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Чемпионы и призеры городских соревнований по плаванию ФК Наутилус.
170 отзывов

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