Водолагина Маргарита Александровна
Педагог дополнительного образования,«Краски времени»
Адреса
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Секция "Изобретатели" в ДЮЦ "Восхождение":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
- +7 (4212) 383-987 , вахта
- +7 (4212) 389-622 , директор
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Высшее Педагогическое . Хабаровский государственный педагогический институт, 1985г. Специальность – «Черчение, рисование и труд» квалификация - «Учитель средней школы»
Курсы повышения квалификации
- 2014г. ХК ИРО « Проектирование образовательного пространства УДОД в условиях введения федеральных государственных стандартов (ФГОС) общего образования» 116ч
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Общий .: 30 лет
- В ДЮЦ "Восхождение" : 15 лет
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 24 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 15 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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