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Водолагина Маргарита Александровна

Водолагина Маргарита Александровна

8.0 Рейтинг
0 Отзывов
Творчество
Стаж 33 года
Адреса
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Секция "Изобретатели" в ДЮЦ "Восхождение":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
  • +7 (4212) 383-987 , вахта
  • +7 (4212) 389-622 , директор
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Высшее Педагогическое . Хабаровский государственный педагогический институт, 1985г. Специальность – «Черчение, рисование и труд» квалификация - «Учитель средней школы»

Курсы повышения квалификации

  • 2014г. ХК ИРО « Проектирование образовательного пространства УДОД в условиях введения федеральных государственных стандартов (ФГОС) общего образования» 116ч

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Общий .: 30 лет
  • В ДЮЦ "Восхождение" : 15 лет

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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