Волощенко Ольга Викторовна
Педагог ДО, образцовая студия художественного чтения «Вдохновение»
Адреса
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Подготовка к школе в МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов":
Хабаровск, Кировский, ул. Запарина, 127
- +7 (4212) 567-732
Информация о преподавателе
Звание
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Образование
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Курсы повышения квалификации
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Участие в соревнованиях
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Опыт работы
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Титулованные ученики
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0 отзывов
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Стаж 5 летОтзывов: 31Стаж не указанОтзывов: 31
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Стаж 21 годОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 11 летОтзывов: 11Стаж не указанОтзывов: 11
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Стаж 7 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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