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Волощенко Ольга Викторовна

Волощенко Ольга Викторовна

6.0 Рейтинг
0 Отзывов
Подготовка к школе
Стаж не указан
Адреса
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Подготовка к школе в МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов":
Хабаровск, Кировский, ул. Запарина, 127
  • +7 (4212) 567-732
Информация о преподавателе

Звание

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Образование

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Курсы повышения квалификации

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Участие в соревнованиях

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Опыт работы

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Титулованные ученики

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0 отзывов

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