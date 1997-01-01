Воронцова Елена Викторовна

Адреса
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Спортивно-бальные танцы в ЦЭВД "Отрада":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Юности, 6Б
- +7 (4212) 362-866
- +7 (4212) 331-263 , факс
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Среднее специальное .Педагогика и психология, педагог-психолог, обучается по программе доп. проф. образования "Педагогическое образование:учитель культуры"
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
1 отзыв
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Стаж 16 летОтзывов: 42Стаж не указанОтзывов: 42
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Стаж 16 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 18 летОтзывов: 33Стаж не указанОтзывов: 33
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Стаж 12 летОтзывов: 23Стаж не указанОтзывов: 23
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