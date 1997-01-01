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Воропаев Евгений Владимирович

Воропаев Евгений Владимирович

9.7 Рейтинг
23 Отзывов
Спорт, Карате
Стаж 12 лет
Адреса
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Секция Киокусинкай каратэ в ДЮСШ "Мастер":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Чехова, 20А
  • +7 (4212) 750-454
  • +7 (4212) 750-414
Секция карате в киокусинкай карате-до:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Малиновского, 19
Информация о преподавателе

Звание

  • мастер спорта России

Образование

  • ФГОУ ВПО «Дальневосточная академия физической культуры» в 2011 году, специалист по физической культуре и спорту

Курсы повышения квалификации

  • Повышение квалификации по программе «Системные изменения преподавания физической культуры в условиях реализации ФГОО ООО», «Хабаровский краевой институт развития образования», 2016
  • Профессиональная переподготовка по программе «Основы теории и методики преподавания физической культуры и спорта в образовательных организациях», «Тихоокеанский государственный университет», 2016

Участие в соревнованиях

  • Чемпионат ДФО 2015 (г.Хабаровск) – 1 место

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Щербина Максим- бронзовый призер первенства России в г. Москве, март 2017 г., многократный победитель первенств Дальневосточного федерального округа по киокусинкай.
  • Мамедов Рауф- серебряный призер открытых международных соревнований Сэкен в г. Москве, февраль 2016 г., всероссийских соревнований в рамках VIII открытых серебряный призер Всероссийских юношеских игр Боевых искусств, сентябрь 2015, многократный победитель первенств Дальневосточного федерального округа по киокусинкай.
  • Газетов Владимир-Победитель первенства Дальневосточного федерального округа по киокусинкай в г. Хабаровске, январь 2017 г.
23 отзыва

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