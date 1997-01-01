Воропаев Евгений Владимирович
3 Дан Киокусинкай каратэ.Председатель судейской коллегии Хабаровского края
Адреса
Показать все Спрятать
Показать адреса на карте
Секция Киокусинкай каратэ в ДЮСШ "Мастер":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Чехова, 20А
- +7 (4212) 750-454
- +7 (4212) 750-414
Секция карате в киокусинкай карате-до:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Малиновского, 19
Информация о преподавателе
Звание
- мастер спорта России
Образование
- ФГОУ ВПО «Дальневосточная академия физической культуры» в 2011 году, специалист по физической культуре и спорту
Курсы повышения квалификации
- Повышение квалификации по программе «Системные изменения преподавания физической культуры в условиях реализации ФГОО ООО», «Хабаровский краевой институт развития образования», 2016
- Профессиональная переподготовка по программе «Основы теории и методики преподавания физической культуры и спорта в образовательных организациях», «Тихоокеанский государственный университет», 2016
Участие в соревнованиях
- Чемпионат ДФО 2015 (г.Хабаровск) – 1 место
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Щербина Максим- бронзовый призер первенства России в г. Москве, март 2017 г., многократный победитель первенств Дальневосточного федерального округа по киокусинкай.
- Мамедов Рауф- серебряный призер открытых международных соревнований Сэкен в г. Москве, февраль 2016 г., всероссийских соревнований в рамках VIII открытых серебряный призер Всероссийских юношеских игр Боевых искусств, сентябрь 2015, многократный победитель первенств Дальневосточного федерального округа по киокусинкай.
- Газетов Владимир-Победитель первенства Дальневосточного федерального округа по киокусинкай в г. Хабаровске, январь 2017 г.
23 отзыва
-
Стаж 16 летОтзывов: 42Стаж не указанОтзывов: 42
-
Стаж 16 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
-
Стаж 18 летОтзывов: 33Стаж не указанОтзывов: 33
-
Стаж 16 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
Загрузка комментариев...